Минэкологии Подмосковья и прокуратура следят за исполнением требований Водного кодекса в Домодедове

Городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры об ограничениях при использовании земельного участка в городском округе Домодедово. Об этом заявили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее, в ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры, было установлено нарушение при внесении спорного участка в Единый государственный реестр недвижимости. В процессе также принимали участие представители ведомства.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что данный участок принадлежит двум физическим лицам. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что он полностью находится в водоохранной зоне реки Северки, а значит, в силу Водного кодекса России, при использовании его следует соблюдать серьезные ограничения. Однако сведения об ограничениях в ЕГРН внесены не были.

Отмечается, что суд вынес решение внести в реестр соответствующие сведения и обязать владельцев участка использовать земли в соответствии с требованиями водоохранного законодательства.

Тихон Фирсов подчеркнул, что подобные решения очень важны. В практике немало случаев, когда владельцы земель, расположенных в водоохранных зонах, нарушают требования Водного кодекса, размещая сооружения, которые могут нанести ущерб водному объекту. По его мнению, подобные инциденты следует исключать уже на стадии формирования участка.