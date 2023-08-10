Минэкологии Подмосковья: охранную зону заповедного озера установили в Луховицах

«Это позволит тщательнее охранять уникальное озеро — один из двух водоемов Подмосковья, в которых обитает водяной орех чилим. Кроме того, здесь зафиксировано местообитание русской выхухоли, занесенной в Красную книгу Московской области, как вид, находящийся под угрозой уничтожения», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.