Минэкологии Подмосковья: охранную зону заповедного озера установили в Луховицах
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В Луховицах установили охранную зону памятника природы «Озеро Ситное с водяным орехом» площадью 100 гектаров, сообщили в областном Минэкологии. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Это позволит тщательнее охранять уникальное озеро — один из двух водоемов Подмосковья, в которых обитает водяной орех чилим. Кроме того, здесь зафиксировано местообитание русской выхухоли, занесенной в Красную книгу Московской области, как вид, находящийся под угрозой уничтожения», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
На территории данного памятника природы также обитают черный коршун и краснобрюхая жерлянка, в этом году впервые обнаружен редкий для Подмосковья орлан-белохвост.