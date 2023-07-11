Минэкологии Подмосковья поставило на контроль качество воздуха в одном из микрорайонов Коломны

От горожан стали поступать обращения на неприятный запах и дым. Эконадзор вместе с коломенским отделением УМВД выявили, что на территории одного производства установлена самодельная печь, которую использовали для утилизации токсичных отходов: частей аккумуляторов и других электронных приборов.

«Специалисты аккредитованной лаборатории отобрали пробы для расчета нанесенного ущерба», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Данная ситуация не оказалась единичным случаем, выявлены еще два подобных нарушения, которые уже пресекли, а противоправная утилизация отходов была остановлена. В отношении предпринимателей, которые вредили экологии, составлены административные протоколы. Нарушители будут обязаны возместить причиненный ущерб.