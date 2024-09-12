Минэкологии Подмосковья требует прекратить загрязнение сточными водами в Богородском округе

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований администрации Богородского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее инспекторы эконадзора провели контрольные мероприятия по обращению жительницы деревни Жилино, которая пожаловалась на сброс сточных вод с коммунального объекта. В ходе осмотра территории установлено, что на земельном участке неразграниченной государственной собственности находится здание канализационной насосной станции, из которой происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф местности.

Территория земельного участка возле КНС подтоплена. Далее, сточная вода под проезжей перетекает в сторону реки Загребка, что может повлечь загрязнение водного объекта. На момент проведения осмотра, работники и техника в районе КНС отсутствовали, никакие работы не проводились.

Во исполнение предостережения администрация муниципалитета, ответственная за вопросы водоотведения в населенных пунктах, должна провести мероприятия по недопущению сброса стоков. Природоохранное ведомство проконтролирует исполнение всех работ.