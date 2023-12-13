Минэкологии: спасенный в Подмосковье лосенок поправился и хорошо себя чувствует
Фото: [Парк "Земля прайда"]
Лосенок Веснушка, которого спасли в подмосковном лесу, уже подрос и поправился. Здоровью животного ничего не угрожает, сообщили в Минэкологии региона.
Молодую самку лося нашли в лесу неравнодушные жители. Детеныш остался без матери и нуждался в помощи. В таком возрасте лосята питаются только материнским молоком.
Специалисты охотнадзора министерства решили изъять животное из естественных условий и определить его в реабилитационный центр на постоянную жизнь. В результате Веснушка оказалась в парке-приюте для диких животных «Земля Прайда» в Клину.
Работники приюта несколько месяцев выкармливали лосенка молоком из соски. Сейчас Веснушка перешла на растительную пищу, набрала вес и подросла.
«Она явно прибавила в росте и весе, ее самочувствие не вызывает беспокойства, ведь она живет практически в своем собственном небольшом лесу площадью более одного гектара на территории парка-приюта для диких животных «Земля Прайда» под постоянным наблюдением специалистов», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.