В Химках оштрафовали троих нелегальных перевозчиков строительного мусора

В Химках к административной ответственности были привлечены три нелегальных перевозчика строительных отходов. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Нарушителей выявили в ходе рейда на Лихачевском шоссе. Водители перевозили строительные отходы без разрешительных документов и без оформления электронных талонов.

В результате рассмотрения административных протоколов каждого нарушителя оштрафовали.

Рейды в регионе продолжаются. В них участвуют сотрудники министерства и ГУСТ Подмосковья, а также полицейские.