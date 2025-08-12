Минприроды совместно с РЭО разработали проект со ставками экологического сбора для производителей в 2026 году

Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило проект правительственного постановления, устанавливающий базовые тарифы экологического сбора и соответствующие мультипликаторы для участников системы расширенной ответственности производителей (РОП) на 2026 год. В разработке документа принимали активное участие эксперты Российского экологического оператора.

Планируется установить базовые тарифы для 52 категорий продукции и упаковки. При расчете коэффициента учитывается сложность извлечения отходов для дальнейшей переработки, доступность необходимых технологий, а также рыночный спрос на вторичное сырье. Кроме того, учитывается количество циклов переработки материала, то есть потенциал повторного использования сырья для производства новых товаров. Таким образом, товары, отвечающие более высоким экологическим требованиям, будут облагаться более низким коэффициентом.

Согласно российскому законодательству, ставки экологического сбора должны быть экономически обоснованными, что находится под пристальным вниманием Президента страны. Для определения размеров ставок использовалась методика, утвержденная правительством в конце 2023 года. Расчеты основаны на средних затратах на сбор и накопление, транспортировку, обработку и утилизацию тонны отходов, включая расходы на электроэнергию и расходные материалы.

Главная задача государства – реальная переработка отходов, а не просто сбор средств в виде экологического сбора. Компании могут самостоятельно перерабатывать отходы от своей продукции и упаковки, создавая необходимые производственные мощности. Также предприятия могут заключать договоры с организациями, занимающимися утилизацией. Экологический сбор взимается, когда производитель не может или не желает выполнять установленные законом нормативы утилизации.

Средства, поступившие от экологического сбора, в приоритетном порядке направляются на развитие инфраструктуры переработки отходов. В 2025 году из федерального бюджета на эти цели было дополнительно выделено 12 миллиардов рублей. Это позволит финансировать строительство объектов по обработке и утилизации отходов в регионах с недостаточным уровнем бюджетной обеспеченности.

«Увеличение ставок экологического сбора станет стимулом для развития отрасли переработки отходов и привлечет инвестиции за счет финансирования новых мощностей по утилизации», – отметили в пресс-службе РЭО.

По оценкам Российского экологического оператора, повышение ставок экологического сбора незначительно повлияет на цены товаров. По расчетам компании, общий вклад экологического сбора в рост цен потребительской корзины не превысит 0,3%. Наибольшее влияние ожидается в секторе продовольственных товаров, где прогнозируется средний рост цен на уровне 0,54%. Это связано с высокой долей упаковки в себестоимости продукции в некоторых категориях. Например, цены на масло и жиры, сахар, яйца и хлебобулочные изделия могут вырасти от 0,4% до 0,7%, в зависимости от объема используемой упаковки и расходов на логистику.

В секторе непродовольственных товаров средний рост цен оценивается в 0,28%, но в отдельных категориях он может быть выше. Например, в категории бытовой техники и электротоваров влияние может составить около 1,2%, а в сегменте чистящих и моющих средств – около 1,1%.

Важно отметить, что Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году обеспечить 100% переработку твердых коммунальных отходов и вдвое сократить объем захоронения отходов на полигонах. Эта задача закреплена в национальном проекте «Экологическое благополучие».

В настоящее время на переработку отправляется более 55% бытовых отходов, а доля захоронения снизилась на 17,5% с начала реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. В стране построено более 300 объектов, предназначенных для обращения с ТКО.