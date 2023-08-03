Мобильная лаборатория оперативно выехала в Воскресенск для взятия проб атмосферного воздуха

Мобильная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг» оперативно выдвинулась в Воскресенск, где произошел пожар на Московской улице. Об этом рассказали в Минэкологии региона.

Сегодня в муниципалитете загорелось нежилое здание, расположенное на территории бывшего завода «Красный строитель».

По словам главы министерства Тихона Фирсова, в районе возгорания отсутствуют стационарные посты контроля качества атмосферного воздуха, поэтому на место выехала передвижная лаборатория.

Состояние атмосферного воздуха было проверено по пятнадцати загрязняющим веществам. Как показал анализ проб, взятых в 600 метрах от пожара, выявлены повышенные концентрации по фенолу, этилбензолу и оксиду углерода. По остальным веществам показатели не превысили 0,2 ПДК м.р.

В связи с тем, что в области сейчас неблагоприятные метеоусловия для рассеивания загрязняющих веществ, жителям порекомендовали при сильном возгорании возле их домов закрывать окна и использовать средства защиты на улице.