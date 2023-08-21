Мобильную эколабораторию направили в Ногинск, где горит склад с лакокрасочными изделиями

Ранее утром в городском округе Богородский на складе начался пожар, площадь которого составила две тысячи метров квадратных. На текущий момент пожар не ликвидирован. Мобильная эколаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг» направлена на место происшествия.

Глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что из-за северо-восточного направления ветра смещение продуктов горения будет происходить в юго-западные районы города. Он также подчеркнул, что лаборатория будет дежурить на месте до полной ликвидации пожара.

В настоящий момент по данным с ближайших постов контроля-качества атмосферного воздуха, расположенных на расстоянии 0,6-1,0 километров от эпицентра возгорания, превышений установленных нормативов не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК м. р.

«Мы следим за ситуацией и рекомендуем жителям близлежащих жилых домов закрывать окна и по возможности не выходить на улицу, если же это необходимо использовать средства индивидуальной защиты», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что очистные сооружения в Щелково планируют запустить на полную мощность досрочно.