Мобильные эколаборатории увеличили количество выездов в Подмосковье
Фото: [«Мособлэкомониторинг»]
Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» за неделю увеличили количество выездов в Подмосковье, сообщили в Минэкологии региона. Причиной стала жаркая погода – жители чаще жаловались на запах гари.
За указанный период лаборатории совершили 23 выезда в 16 муниципалитетов. В общей сложности передвижные комплексы преодолели почти четыре с половиной тысячи километров.
Измерения атмосферного воздуха проводили по 20 показателям. В результате только в трех точках проведения отбора максимальные разовые концентрации сероводорода составили 0,5 ПДК м. р. Это не является превышением и не сказывается на окружающей среде и здоровье человека.
«На сегодняшний день в Подмосковье создана территориальная система мониторинга атмосферного воздуха, включающая в себя 302 стационарных поста наблюдения, расположенные на территории всех 57 городских округов», - напомнил глава министерства Тихон Фирсов.