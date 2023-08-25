Мобильные эколаборатории увеличили количество выездов в Подмосковье

Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» за неделю увеличили количество выездов в Подмосковье, сообщили в Минэкологии региона. Причиной стала жаркая погода – жители чаще жаловались на запах гари.

За указанный период лаборатории совершили 23 выезда в 16 муниципалитетов. В общей сложности передвижные комплексы преодолели почти четыре с половиной тысячи километров.

Измерения атмосферного воздуха проводили по 20 показателям. В результате только в трех точках проведения отбора максимальные разовые концентрации сероводорода составили 0,5 ПДК м. р. Это не является превышением и не сказывается на окружающей среде и здоровье человека.