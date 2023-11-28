Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 90 выездов в ноябре
Фото: [ГКУ «Мособлэкомониторинг»]
Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 90 выездов в муниципалитеты Подмосковья с начала текущего месяца. Об этом сообщили в Минэкологии региона.
Сорок девять выездов были связаны с мониторингом качества атмосферного воздуха, девятнадцать — с проведением исследований воды, двадцать два — с другими вопросами в области охраны окружающей среды.
В общей сложности специалисты мобильных лабораторий исполнили 60 поручений Минэкологии Подмосковья. Таким образом, план работ на ноябрь был полностью выполнен.
Учреждение реализует в Люберцах проект по инвентаризации объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и при этом не учтены в госреестре. Всего было выявлено почти 6,6 тысячи подобных объектов.
«Улучшая систему мониторинга окружающей среды в регионе, мы улучшаем и саму окружающую среду, ведь без правильного подхода к оценке ее состояния и создания средств для ее защиты нельзя рассчитывать на благоприятную обстановку», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.