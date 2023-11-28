Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 90 выездов в ноябре

Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 90 выездов в муниципалитеты Подмосковья с начала текущего месяца. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Сорок девять выездов были связаны с мониторингом качества атмосферного воздуха, девятнадцать — с проведением исследований воды, двадцать два — с другими вопросами в области охраны окружающей среды.

В общей сложности специалисты мобильных лабораторий исполнили 60 поручений Минэкологии Подмосковья. Таким образом, план работ на ноябрь был полностью выполнен.

Учреждение реализует в Люберцах проект по инвентаризации объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и при этом не учтены в госреестре. Всего было выявлено почти 6,6 тысячи подобных объектов.