Мобильные лаборатории с декабря совершили семь выездов для проверки воздуха в Пушкино

Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» в период с первого декабря по десятое января совершили семь выездов для проверки качества воздуха в Пушкино. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

«Ситуация с выбросами в городском округе взята нами на особый контроль», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Пробы воздуха отбирали по нескольким адресам, в том числе в деревне Щеглово, селе Рахманово, поселке Ашукино, деревне Григорково. Состояние воздуха проверяли по 31 показателю.

Превышений гигиенических нормативов не выявили. Однако, в одной из точек отмечался специфический запах. Это могло объясняться тем, что порог обнаружения запаха некоторых загрязняющих веществ значительно ниже нормативов.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в муниципалитете продолжатся.