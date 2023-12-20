Мобильные лаборатории совершили 91 выезд в Подмосковье для проверки качества воздуха в декабре
Фото: [ГКУ «Мособэкомониторинг»]
Лаборатории ГКУ «Мособэкомониторинг» в этом месяце совершили 91 выезд в муниципалитеты Подмосковья для проверки качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Минэкологии региона.
По словам главы министерства Тихона Фирсова, до конца года планируется еще 65 выездов. Таким образом, специалисты учреждения перевыполнили месячный план.
Ранее в учреждении отчитались о выполнении поручения губернатора по оборудованию постов наблюдения за атмосферным воздухом. Сейчас в регионе насчитывается три сотни таких постов. Из них 55 установили в 2023-м.
«Здоровая окружающая среда является неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому так важно беречь ее и своевременно реагировать на неблагоприятные факторы, что и делает ГКУ «Мособлэкомониторинг», проводя измерение концентраций загрязняющих веществ в воздухе, воде, замеряя уровень шумового загрязнения и направляя результаты в надзорные органы для принятия ими решений», - отметил Фирсов.