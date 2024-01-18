Мобильные лаборатории за неделю проверили качество воздуха в 13 муниципалитетах Подмосковья

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» проверили качество воздуха в тринадцати подмосковных муниципалитетах за неделю. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

За неделю лаборатории выезжали в городские округа Подмосковья восемнадцать раз и провели исследования по тридцати одному показателю. В результате только в одной точке максимальные разовые концентрации сероводорода составили 0,8 ПДК м.р. Это не превышает норму.

Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, проведение подобных исследований необходимо для борьбы с загрязнением воздуха и выбросами. Система мониторинга в области активно развивается — в муниципалитетах устанавливают современные посты мониторинга. В планах — установка постов наблюдения за состоянием водных объектов.