Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от беседы с Владимиром Путиным, если российский президент приедет на декабрьский саммит G20 в Майами. Но на фоне разговоров о необходимости контактов с Москвой европейские страны ужесточают въезд для российских спортсменов: Финляндия и Норвегия ввели ограничения для профессиональных атлетов, а 20 ноября стало известно, что Швеция не будет выдавать российским спортсменам визы для участия в соревнованиях. Такая политика выглядит противоречивой, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по международным делам Светлана Журова.

По мнению парламентария, если европейские политики действительно хотят наладить отношения, им стоит начинать с установления контакта, а не с новых ограничений. Журова напомнила, что люди, впервые садясь за один стол, обычно не начинают разговор с самых острых разногласий.

«Сначала говорят о каких-то вещах, обсуждают футбольные матчи, детей, — обычные какие-то моменты. И уже потом переходят к политике», — пояснила депутат.

На этом фоне ограничения на поездки российских спортсменов Журова воспринимает как попытку давления на Москву. Получается, что европейские страны одновременно заявляют о необходимости переговоров и создают новые препятствия для россиян.

«Это не диалог, а шантаж: вы нас посадите за стол переговоров, а если не посадите, то мы вашим спортсменам визу не дадим», — заявила Журова.

Еще одной проблемой депутат назвала отсутствие единого представителя, который мог бы выступать от имени всех европейских стран. По ее словам, на эту роль претендуют разные лидеры, в том числе Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако согласовать общую фигуру и единую позицию европейцам пока непросто. По мнению Журовой, без последовательных шагов и отказа от давления разговоры о диалоге так и останутся политическими заявлениями.