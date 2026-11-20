Зимняя прогулка может закончиться не просто испорченным настроением, а испорченной одеждой, обувью и даже разбитым телефоном. Если автомобиль на скорости проехал по луже или снежной каше и окатил пешехода грязью, пострадавший не обязан молча отправляться домой отстирывать куртку. В некоторых случаях он может потребовать от автомобилиста возместить расходы на химчистку, ремонт вещей или даже их полную стоимость. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Сергей Жорин.

По словам эксперта, водитель обязан учитывать дорожные и погодные условия, а также выбирать такую скорость, чтобы не создавать опасности для окружающих. Это следует из пунктов 1.5 и 10.1 ПДД. Кроме того, автомобиль относится к источникам повышенной опасности, поэтому его законный владелец по общему правилу отвечает за причиненный вред даже в том случае, если не хотел никому навредить.

«Пешеход совершенно не обязан оплачивать из собственного кармана последствия неосторожности автомобилиста. Пострадавший вправе требовать возмещения причиненного ущерба. На основании статей 15 и 1064 Гражданского кодекса можно потребовать компенсацию расходов на химчистку одежды и обуви, ремонт испорченных вещей, в том числе мобильного телефона. Если восстановить имущество невозможно, можно требовать возмещения его стоимости с учетом состояния на момент происшествия. Также подлежат возмещению другие документально подтвержденные убытки, которые непосредственно возникли из-за случившегося», — объяснил Жорин.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

Одной испорченной курткой дело может не ограничиться. Если из-за действий водителя пострадавший понес дополнительные расходы, он также вправе заявить их к возмещению — главное, подтвердить связь с происшествием и сохранить документы. Например, пригодятся чеки из химчистки, заключение о невозможности восстановить вещь или документы о стоимости ремонта телефона.

Отдельный вопрос — компенсация морального вреда. Рассчитывать на нее автоматически не стоит: сам по себе испорченный день или неприятные эмоции еще не гарантируют выплату. По словам адвоката, для такого требования нужны самостоятельные основания, предусмотренные законом.

Есть еще один важный нюанс: если в результате происшествия автомобилем был причинен материальный ущерб, случившееся может подпадать под определение ДТП. Поэтому просто запомнить цвет машины и выругаться вслед уезжающему водителю недостаточно.

«Пострадавшему следует зафиксировать номер автомобиля, сфотографировать испорченные вещи и место происшествия, заручиться контактами очевидцев и незамедлительно обратиться в ГИБДД. Желательно также получить записи с ближайших камер видеонаблюдения и сохранить чеки за химчистку либо заключение о невозможности восстановления одежды», — рассказал адвокат.

При подтверждении страхового случая ущерб может быть возмещен и по ОСАГО: закон предусматривает страхование ответственности владельца автомобиля за вред, причиненный имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. А вот если водитель понял, что стал участником ДТП, но все равно уехал, последствия могут оказаться куда серьезнее стоимости испорченной куртки. За оставление места аварии при наличии состава правонарушения ему грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.