Мобильные лаборатории за неделю проверили воздух в 18 муниципалитетах Подмосковья

Передвижные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» за неделю проверили качество воздуха в восемнадцати городских округах Подмосковья, рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, за период с 14 по 21 июня специалисты выезжали с проверкой двадцать раз — в том числе в Мытищи, Подольск, Одинцово, Пушкино, Химки. Исследования были проведены по трем десяткам показателей.

Как показал мониторинг, в двух местах максимальные разовые концентрации сероводорода составили 0,4 ПДК м. р. Это не является превышением нормы.

Проведение подобных исследований необходимо при разработке мероприятий и программ, нацеленных на улучшение качества воздуха и на снижение уровня его загрязнения.