Могильник и дымчатый коршун были замечены в Подмосковье

Подмосковные натуралисты и орнитологи обнаружили залетных птиц, которые ранее в области не наблюдались. Об этом рассказали в Минэкологии региона.

Так, в этом году в Подмосковье видели могильника, дымчатого коршуна, короткоклювого гуменника, луговую тиркушку, кольцеклювую чайку. Годом ранее был замечен белоголовый сип.

«Информация о таких пернатых гостях очень важна для орнитологов, ведь они изучают факторы, влияющие на миграцию птиц, изменение их популяций и возможность расселения в другие регионы», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

По словам министра, такие данные важны и для специалистов ведомства — они учитываются при подготовке следующего издания Красной книги Подмосковья. Ее планируется выпустить в 2028 году.

Между тем, самыми распространенными птицами в Подмосковье являются большая синица, лазоревка и свиристель.