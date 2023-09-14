«Могут везде встретиться»: в каком море больше шансов наткнуться на акулу

Нападения акул на морских курортах участились — тут и там происходят трагические происшествия с участием хищников. Единственным же по-настоящему действенным способом не встретиться с этим животным остается правильный выбор места отдыха.

Чтобы не стать жертвой акул, можно просто не ездить туда, где они обитают. Заведующий кафедрой ихтиологии МГУ Александр Касумян рассказал, как выбрать курорт правильно.

«Акулы, в особенности больших размеров, это такие животные, которые активно перемещаются, очень часто на большие расстояния. Поэтому в своей зоне обитания они могут везде встретиться», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для отдыха без риска «свидания» с хищником стоит выбирать что угодно, кроме тропиков и субтропиков, отметил эксперт. Кроме того, он посоветовал обратить внимание на пресноводные водоемы, так как туда подобные животные заглядывают крайне редко, предпочитая морскую воду.

Кроме того, можно заранее изучить конкретные локации, ведь распространенность акул даже в морях варьируется от места к месту.

«В каких-то водоемах биоразнообразие рыб выше, в каких-то — ниже. Например, в Красном море видов очень много, а в Средиземном — куда меньше», — сообщил ихтиолог.

В то же время Касумян подчеркнул, что даже там, где акул водится мало, исключать вероятность их нападения нельзя. Поэтому лучшим вариантом все-таки будет выбор курорта, где данных хищников попросту нет.

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