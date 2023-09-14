«Надо постараться ударить кулаком»: биолог объяснил, как выжить при нападении акулы

На египетском курорте Дахаб акула напала на человека. В этот раз пострадавшей оказалась девушка, которой в результате случившегося ампутировали руку.

Виноваты не акулы

Александр Касумян, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ и заведующий кафедрой ихтиологии, прокомментировал ситуацию. По его словам, это не акулы стали агрессивнее, а люди все чаще вторгаются в места их обитания.

«Мнение о том, что акулы стали чаще нападать на людей, ошибочно. Официальная статистика, которая фиксирует каждый подобный случай, говорит о том, что атаки остаются очень редкими. Тенденция к росту числа происшествий может иметь место, но она небольшая и связана не с поведением хищников. Сейчас все больше и больше людей выезжают на отдых туда, где они обитают, занимаются там дайвингом. Отсюда и увеличение частоты встреч человека с акулой», — сообщил эксперт.

Встреча не состоится

Акулы, особенно крупные, отметил ихтиолог, перемещаются активно и на большие расстояния. В своей зоне обитания они могут встретиться везде. Большинство таких хищников — тропические и субтропические морские существа. В пресные воды они заходят, но на крайне короткое время. Поэтому тем, кто хочет отдохнуть безопасно, не переживая за свою жизнь, следует попросту избегать мест их обитания — выбирать соответствующие страны или хотя бы водоемы.

Фото: [ freepik.com ]

Выжить любой ценой

Также Касумян назвал правила поведения, которые помогут отдыхающим не привлекать к себе внимание хищников.

«Нельзя соваться в воду с открытыми ранами, источниками крови. Попав в воду, она привлекает этих рыб. Для них это такой сигнал, что поблизости есть что-то пригодное в пищу, потенциальная добыча. Причем обоняние у акул крайне острое, в отличие от зрения», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, необходимо избегать плавания в одиночку. Во-первых, статистика говорит, что нападают чаще на одиночных дайверов или пловцов, а во-вторых, члены группы могут помочь человеку спастись в случае атаки. Не стоит также окунаться в воду ночью и в сумеречное время — это время охоты многих животных.

Фото: [ freepik.com ]

«Не стоит пытаться уплыть от акулы. По сравнению с человеком она очень хороший пловец, и догнать жертву ей ничего не стоит. А вот дать отпор животному надо попробовать. Если она проявляет интерес к вам, надо постараться ударить ее чем-нибудь или даже кулаком. Наиболее чувствительные места — голова, особенно кончик носа (на самом деле это рыло), участки вокруг глаз и вокруг жаберных щелей. Данные хищники не любят, когда жертва сопротивляется, и могут потерять интерес к ней», — подчеркнул биолог.

Не имеет смысла и отпугивать эту рыбу. Шум и раздражение водной поверхности не заставят ее отступить, а наоборот, подогреют интерес к происходящему.

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