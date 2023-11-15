«Момент настал»: девушка из Лыткарино привезла на форум-выставку «Россия» 14 кг пластиковых крышек

Два мешка пластиковых крышек весом в 14 килограммов жительница подмосковного Лыткарино Анна Пивоварова отвезла на форум-выставку «Россия» на ВДНХ. Там проходил паблик-ток на тему экологии «Выбросить нельзя переработать».

Неравнодушная девушка призналась нашему корреспонденту, что крышки она собирает уже два года, а тема экологии ее волновала всегда. Она искала подходящее мероприятие, где сможет не только сдать пластик в переработку, но и встретить единомышленников.

«Когда я работала в магазине, рядом проводили конкурс — кто принесет больше крышечек. Мне понравилась эта идея, что пластик сдается, перерабатывается. Я начала собирать сама, потом подключились знакомые и друзья — каждый приносил по чуть-чуть, и вот так постепенно собрались эти два мешка. Там есть крышки от минералки, молока, йогуртов, кондиционеров для белья. Я искала момент, чтобы их сдать, и теперь он настал», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тяжелые мешки девушка отвезла на автобусе и метро. Личного автомобиля у нее нет, поэтому было принято решение добираться «своим ходом».

«Меня давно волнует этот вопрос, я смотрела много передач об экологии. Надеюсь, со временем мы все придем к тому, чтобы меньше использовать обычный пластик, а сосредоточиться на производстве товаров из перерабатываемых материалов», — заключила Пивоварова.

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