Можайский городской округ участвует во Всероссийской акции сбора макулатуры

Юнармейцы из Можайского городского округа вместе с волонтерами присоединились к Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Это традиционный проект, который проводят в России в поддержку национального проекта «Экология».

Кстати, принять участие в «БумБатле» могут все желающие Можайского городского округа. Собирать и сдавать макулатуру можно своими силами, а можно вместе с коллективом. Акция будет проходить до 15 ноября.

Юнармеец из Можайского городского округа Глеб Горчаков рассказал, что такие акции помогают и позаботиться о природе, и показать пример подрастающему поколению.

«Благодаря таким мероприятиям мы сохраняем природу и привлекаем молодых патриотов бережно относиться к окружающей среде», - отметил юнармеец.

Он добавил, что собранная макулатура поможет сохранить деревья, снизив объемы их вырубки.