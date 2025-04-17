Мораторий на штрафы отменят для мусоровозов без ГЛОНАСС

В регионах, где компании, занимающиеся вывозом отходов, не наладили передачу данных о местоположении своих мусоровозов через систему ГЛОНАСС в государственную информационную систему УТКО, действие временной приостановки штрафов за превышение допустимого веса будет отменено. Об этом сообщил заместитель главы Минприроды Денис Буцаев на совещании, посвященном вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Буцаев отметил, что к середине апреля в электронную систему были загружены сведения о более чем 25 тысячах мусоровозов, но только около 16 тысяч из них отправляют информацию о своих маршрутах. Если оставшиеся 9 тысяч машин не начнут передавать данные до конца месяца, то на них не будет распространяться временное освобождение от штрафов, и региональные операторы будут вынуждены их оплачивать. По мнению заместителя министра, это станет действенным стимулом для улучшения ситуации.

В настоящее время 14 субъектов РФ находятся в зоне риска из-за отсутствия передачи данных ГЛОНАСС. В семи из них, включая Республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Кабардино-Балкария, Ивановскую и Магаданскую области, передача данных не осуществлялась с марта 2025 года.

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова подчеркнула важность передачи данных ГЛОНАСС для отслеживания передвижения мусоровозов и выявления незаконных свалок. В «зеленой зоне», где передается информация о маршрутах 50% и более мусоровозов, находятся 52 региона. Псковская область и Республика Калмыкия обеспечили постоянную передачу данных со всех своих мусоровозов.

В России с 1 апреля 2025 года по 1 марта 2028 года действует мораторий на взимание штрафов с мусоровозов, превышающих установленные нормы по массе и нагрузке на ось. До введения моратория региональные операторы могли быть оштрафованы на суммы от 250 до 400 тысяч рублей за каждый рейс, поскольку перегруженные машины повреждают дорожное покрытие. Ранее исключение делалось только для военной техники и техники МЧС. Превышение нагрузки на ось является распространенной проблемой для мусоровозов из-за особенностей их конструкции. Мораторий был введен для того, чтобы дать возможность региональным операторам модернизировать свой автопарк и разработать новые модели техники на базе отечественных предприятий.