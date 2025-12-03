Московский экоцентр «Сборка» принял делегацию из стран Азии

Приезд делегатов из государств Юго-Восточной Азии в столичный экоцентр «Сборка» был организован усилиями Российского экологического оператора. Основная задача визита – знакомство с деятельностью центра и исследование действенных способов мотивации населения к раздельному сбору отходов.

Как отметила пресс-служба РЭО, подобные экоцентры дают возможность населению увидеть весь процесс переработки мусора и понять необходимость раздельного сбора. Наглядная демонстрация преобразования пластика, стекла или бумаги в новые товары влияет на отношение к отходам и увеличивает желание участвовать в РСО. Подобные пространства играют важную роль в систематическом экологическом просвещении.

В ходе визита делегатам показали все этапы переработки различных типов отходов, начиная с сортировки и заканчивая превращением во вторсырье и готовую продукцию. Участники делегации отметили, что подобные центры критически важны для формирования экологичного стиля потребления, особенно среди молодежи, для которой наиболее эффективными являются визуальные и интерактивные способы обучения.

Этот приезд стал частью программы международного обмена опытом в сфере развития инфраструктуры раздельного сбора мусора и вовлечения граждан в экологически ответственное поведение.