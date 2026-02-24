Москва, Кировская область и Ненецкий автономный округ — в числе лидеров по правильной утилизации батареек

Согласно результатам исследования, организованного Российским экологическим оператором, порядка 45% россиян отправляют опасные отходы, в частности элементы питания, через специальные приемные пункты или контейнеры для раздельного сбора. Наибольшую сознательность в этой сфере проявили жители столицы, Кировской и Московской областей, а также Ненецкого автономного округа.

Проведенный в 2025 году опрос выявил, что 39% населения сдают опасные отходы (батарейки, ртутные термометры, лампы) в пункты приема, которые часто расположены в торговых центрах или деловых зданиях. Еще 6% граждан используют для этой цели емкости, предназначенные для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. При этом 38% респондентов по-прежнему отправляют все виды мусора в общий контейнер, 12% выбрали иные варианты ответа, а 4% не смогли определиться с ответом.

В РЭО подчеркнули, что ведется системная работа по воспитанию у граждан культуры раздельного накопления отходов. В компании убеждены, что с каждым годом доля людей, ответственно подходящих к сортировке, будет увеличиваться. Такой подход является важной составляющей экономики замкнутого цикла, поскольку он снабжает перерабатывающие компании добротным вторичным сырьем.

Наиболее высокий уровень корректной утилизации особо опасных отходов отмечен в Москве и Кировской области (по 70%), Подмосковье (65%), Ненецком АО (63%), Ярославской области (62%), Санкт-Петербурге (61%), Республиках Коми и Татарстан (по 60%), Ленинградской области (59%) и Пермском крае (58%).

Исследование было проведено методом телефонного интервью с участием 8,9 тысячи совершеннолетних респондентов, представляющих все 89 регионов России.