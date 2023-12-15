Мособлдума: 375 постов экомониторинга работают в Подмосковье

Триста семьдесят пять постов экомониторинга работают в Подмосковье, сообщили в Мособлдуме. От каждого из них поступает 72 измерения в сутки. Полученные данные передаются на подмосковный геопортал.

Благодаря работе постов в области устранили 113 незаконных источников выбросов, внесли в реестр объектов негативного воздействия четыре сотни предприятий. Число жалоб жителей на качество воздуха снизилось на 56%.

Также в регионе в этом году модернизировали 167 предприятий, что позволило снизить уровень загрязнения воздуха на 17-23%.

Сейчас разрабатывается законопроект, который будет регулировать порядок создания и функционирования экомониторинга в Подмосковье. Планируется, что организации, которые занимаются экомониторингом, будут направлять полученные данные в ГИС областного правительства.