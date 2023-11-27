Муниципалитеты-лидеры по уборке мусора в лесах определены в Подмосковье

Муниципалитеты-лидеры по уборке мусора в лесах были определены в Подмосковье. Как сообщили в областном Комлесхозе, всего с января текущего года на лесных территориях региона убрали 880 навалов, объем которых превысил 122 тысячи кубометров.

Наибольшее число лесных свалок было убрано в Орехово-Зуево, Истре, Красногорске, Пушкино и Подольске — девяносто четыре, восемьдесят семь, пятьдесят три, пятьдесят и сорок четыре сответственно.

Устранением свалок в лесах региона занимаются с апреля. С прошлого года полномочия по устранению навалов были переданы муниципальным образованиям.