Мусор вместо леса: арендатор в Бийске попался на незаконных свалках

Жители района АБ в Бийске уже несколько месяцев борются за сохранение леса. В декабре 2025 года они заметили массовые рубки и забили тревогу. По словам местных, под топор идут здоровые хвойные деревья, а кривые и хилые остаются — якобы потому, что не соответствуют стандартам заготовки. В ответ на бездействие местных властей бийчане собрали более двух тысяч подписей под обращением к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и направили жалобу в городскую прокуратуру.

Прокурорская проверка, к которой привлекли специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, лесопатологов и представителей муниципального контроля, подтвердила обоснованность тревог жителей. Заместитель прокурора города Бийска Ольга Арапова сообщила, что специалисты обследовали квартал выдела, где ведется рубка. Сплошным методом были изучены как срубленные, так и оставленные деревья, а также дана оценка действиям арендатора — ООО «Леспромэкспорт» — и органов местного самоуправления.

В ходе проверки в деятельности арендатора выявлены нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием участка леса. В частности, зафиксированы факты несанкционированного сброса на почву мусора и бытовых отходов, а также необоснованное складирование использованных автомобильных покрышек на землях лесного фонда. По словам Араповой, все это зафиксировано в акте проверки.

В отношении должностного лица арендатора возбуждено административное дело, материалы которого направлены на рассмотрение в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. Штраф за подобные нарушения для должностных лиц составляет от 10 до 30 тысяч рублей.

Представители арендатора и администрации Бийска ранее заявляли, что рубка является плановой ландшафтной и направлена на уход за лесом. Однако жителей такие объяснения не убедили. Теперь, когда нарушения официально подтверждены, они надеются на реальные меры и сохранение лесного массива.