В России создадут новый курорт. Он появится на берегу Байкала, при этом уровень загрязнения для озера будет нулевым, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Курорт на Байкале откроют до 2030 года, указал глава государства. Строительство зоны отдыха станет частью крупного проекта «Пять морей».

Президент обратил внимание на то, что на новом курорте полностью должны отсутствовать неочищенные стоки в озеро.

В России с 15 по 17 марта пройдут выборы президента. Проголосовать можно будет за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова, Владимира Путина, Николая Харитонова или Леонида Слуцкого.