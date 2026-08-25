В Коломне для учеников построили новую школу

На улице Шилова в Коломне завершилось строительство нового учебного корпуса школы № 14, рассчитанного на 400 учеников, завершить работы планировалось в 2027 году, однако благодаря строителям учреждение откроется уже 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В 4-этажном корпусе разместятся классы основной и старшей школы — 26 учебных кабинетов, из них 16 профильные, включая 10 специализированных лабораторий для изучения физики, химии и биологии», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, для занятий спортом обустроили зал, где смогут одновременно заниматься два класса. В школе также появились медиатека с зонами для занятий, многофункциональный актовый зал, мастерские. На территории разместили стадион, площадки для баскетбола и волейбола, зоны для отдыха и проведения мероприятий. Корпус соединили с существующим зданием теплым переходом.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.