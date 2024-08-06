На берегу Кудиновского карьера в Богородском округе прошла масштабная экологическая акция

Более шестидесяти человек приняли участие в экологической акции «Чистый берег», которую провели на берегу Кудиновского карьера в Богородском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Инициативу активно поддержали Молодежный парламент и волонтеры местного отделения Молодой Гвардии Единой России, а также просто неравнодушные жители, общественники, экоактивисты и представители администрации.

Отмечается, что место было выбрано неслучайно: водоем в летнее время пользуются большой популярностью у жителей. Совместными усилиями участники субботника очистили от мусора прибрежную территорию. Собирали то, что чаще всего забывают унести с собой отдыхающие — пакеты, пустые бутылки и банки и прочий мусор.

Участники акции собрали почти двадцать кубических метров мусора. А после плодотворно проведенного дня всех участников ждал вкусный обед. При этом в следующий раз навести порядок планируется на территории Электроуглей.