На Чукотке заключено концессионное соглашение на строительство комплекса для обработки отходов

Чукотский автономный округ инициировал концессионное соглашение, направленное на создание комплекса по обращению с отходами под названием «Угольные Копи». Финансовую поддержку проекту, оцененному в 1,33 миллиарда рублей, обеспечит Российский экологический оператор, вкладывая до 95% от общей стоимости. Реализация данного проекта опирается на механизм, определенный распоряжением Правительства РФ № 649-р, позволяющий 19 субъектам заключать концессионные соглашения в упрощенном порядке, без проведения конкурсных процедур.

Как отмечает генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова, любое новое концессионное соглашение способствует прогрессу экономики замкнутого цикла. Даже скромные объекты, подобные строящемуся на Чукотке, помогают перейти к передовой системе обращения с отходами и снизить экологическую нагрузку. Она подчеркнула особую ценность таких проектов для удаленных территорий, акцентируя внимание на том, что благодаря этому соглашению регион получит современный перерабатывающий комплекс.

Технологические мощности комплекса позволят ежегодно обрабатывать 3 тысячи тонн отходов, обезвреживать 1 тысячу тонн и безопасно размещать 2 тысячи тонн.

Проект будет реализован на основе концессионного соглашения, заключенного между администрацией Чукотского автономного округа и ООО «Экологический оператор Чукотки».

Данный механизм, регулируемый распоряжением № 649-р, дает возможность 19 регионам оперативно создавать инфраструктуру для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, общей мощностью до 5 миллионов тонн в год.