На фестивале «Архстояние» был представлен арт-кемп от лауреата Зеленой премии

Один из победителей учрежденной Российским экологическим оператором Зеленой премии — архитектурный проект «базовый_шум» организовал пространство для ресайклинга — кемп под названием «Город Солнца» на территории фестиваля «Архстояние». Мероприятие проходило в Никола-Ленивце с 25 по 27 июля. Команда использовала призовой грант для создания креативного лагеря, где вторсырье, такое как отходы рекламных материалов и промышленные остатки, обрело новую жизнь.

«Зеленая премия поддерживает инициативы, сочетающие в себе экологическое сознание, творческий подход и активное участие общества. Проект „базовый_шум“ наглядно демонстрирует, как переработка отходов может послужить источником вдохновения для инновационных идей, – отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. – Подобные проекты не только украшают фестивали, но и способствуют продвижению культуры повторного использования привычных вещей».

Проект стал одним из лидеров в специальной номинации, учрежденной компанией «Экомашгрупп» в рамках Зеленой премии. Благодаря финансовой поддержке в размере 50 тысяч рублей, архитекторы смогли воплотить в жизнь арт-пространство, которое планируется использовать неоднократно в будущем. Конструкция кемпа предусматривает легкий демонтаж всех компонентов и их повторное применение на других мероприятиях.

Кемп «Город Солнца» посвящен творческому наследию архитектора-авангардиста Ивана Леонидова. Вдохновляясь его утопическими идеями, участники проекта «базовый_шум» по-новому интерпретировали концепцию гармоничного сосуществования человека и природы, представив ее в арт-объектах из переработанных материалов, включая метровый диско-шар, созданный из фрагментов старого советского зеркала, разрезанного на специальном оборудовании.

«Этот проект заинтересует всех, кто ценит экологичные и креативные решения, – рассказали основатели проекта „базовый_шум“ Александра Антонова и Александр Кутузов. – Мы приглашаем всех, кто интересуется альтернативными подходами к формированию пространства, а также тех, кто стремится узнать больше о движении Zero Waste и возможностях применения вторичных материалов в современном искусстве и архитектуре».

Зеленая премия направлена на выявление достижений в области охраны окружающей среды, экологического просвещения, внедрения передовых практик в природоохранной деятельности, а также на признание лидеров в сфере экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, а церемония награждения победителей традиционно проходит в конце года. Прием заявок открыт до 1 ноября.