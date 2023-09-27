На минувшей неделе три штрафа выписали нелегальным перевозчикам отходов из Ленинского округа

Троих безответственных перевозчиков в Ленинском городском округе привлекли к административной ответственности, и заставили заплатить штрафы за неправильное обращение с отходами. Об этом рассказали в региональном Минэкологии Подмосковья.

Выяснилось, что первый нарушитель был остановлен сотрудниками ДПС на 26-м километре Каширского шоссе. Водитель большегруза осуществлял транспортировку твердых коммунальных отходов без имеющихся на такую деятельность документов.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что во втором случае безответственный транспортировщик отходов решил вывалить их на земельном участке в деревне Картино, за что и был оштрафован инспекторами. Третье же нарушение произошло вблизи поселка Горки Ленинские, где на трассе был также остановлен грузовик с отходами в кузове и отсутствием разрешающих документов у водителя на их транспортировку.

По итогу, всем троим водителям уже назначено административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, предусмотренное частью 1 статьей 8.2 КоАП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.