На полигоне ТКО «Воловичи» в Коломне продолжается рекультивация

Плановый срок окончания всех работ - май 2024 года, сообщают в пресс-службе администрации городского округа.

«На данный момент собирается армогрунтовая подпорная стена, формируется тело полигона, – рассказал заместитель главы администрации округа Дмитрий Ходасевич. – Исполнитель работ – компания «Техноконцепт». Сотрудники опытные - это не первый их объект рекультивации.»

Также замглавы отметил, что ход работ контролируют профильные ведомства, в их числе представители Минэкологии, авторского и строительного надзора. Совещания прямо на полигоне проводят каждую неделю.

Со своей стороны, замдиректора по экологическим проектам компании-подрядчика «Техноконцепт» Дмитрий Шопорин заверил, что работы проходят строго по графику.

«Сейчас готовятся к укладке геомембраны. Этот материал будет защищать тело полигона, чтобы внутрь не просочились дождь и снег. У него достаточно длительный срок эксплуатации. Этой технологией пользуются уже нескольких десятков лет и в России, и за рубежом, она себя оправдала», – добавил Шопорин.

Напомним, полигон закрыли в 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. После этого разработали проект рекультивации и приступили к работам.