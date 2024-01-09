На протяжении новогодних каникул воздух в Подмосковье был морозен и чист

Дежурная служба ГКУ «Мособлэкомониторинг» ответственно несла службу во время праздничных дней. Так, превышений ПДК загрязняющих веществ в регионе специалистами за эти дни зафиксировано не было. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Специалисты совершали выезды в целях мониторинга окружающей среды, оперативно реагировали на чрезвычайные ситуации. Пожары, выбросы вредных веществ могут произойти в любое время, поэтому дежурная служба ГКУ „Мособлэкомониторинг“ всегда наготове», — сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.

Так, 6 января в деревне Серково в городском округе Щелково произошло возгорание склада с картоном. На место происшествия была оперативно направлена передвижная эколаборатория. По результатам исследований атмосферного воздуха, превышений установленных нормативов предельно допустимых максимально разовых концентраций зафиксировано не было, также, как и с ближайшего поста контроля (качества) атмосферного воздуха АСКЗА «Щелково» — расположенного на расстоянии 1,5 километра от эпицентра возгорания.