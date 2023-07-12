На территории одного из подмосковных заказников заметили краснокнижных птиц

На протяжении нескольких дней в подмосковной Коломне на территории заказника «Осенка» были замечены лебеди-кликуны. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Напоминаем, что данный вид находится в Подмосковье на грани исчезновения. Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что недавно этот вид регистрировался только на пролете.

«Если кликуны начнут летовать, а еще лучше гнездиться и в Коломне, это станет прекрасной новостью и для орнитологов, и для всех любителей природы», - подчеркнул Фирсов

Ранее стало известно, что уже четырнадцать водоемов расчистили на территории региона в рамках программы «100 прудов и озер».