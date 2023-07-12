На территории памятника природы в Орехово-Зуево усилят охранный режим

Территорию памятника природы областного значения «Лес и лесные озера в кв. 37, 38, и 42 Северного лесничества» в Орехово-Зуево возьмут под дополнительную охрану. Об этом рассказали в Минэкологии региона.

Так, согласно опубликованному постановлению областного правительства, на территории ООПТ будет действовать охранный режим, это позволит обеспечить защиту экосистем от негативного антропогенного воздействия.

Площадь охранной зоны составляет почти 327 гектаров. На этой территории нельзя будет рубить деревья, использовать открытый огонь, строить сооружения и дороги. Кроме того, здесь будут под запретом забор поверхностных вод и изменения почвенного покрова.