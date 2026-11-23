Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) изменила критерии отбора на чемпионаты мира и Европы. В организации уточнили, что победа на чемпионате России не будет означать автоматического попадания в команду на главные международные старты.

Такое решение связано с ограниченной квотой России в нынешнем сезоне. В федерации сочли, что это будет не совсем правильно в ситуации, когда нужно выбрать одного-единственного участника. Поэтому ФФККР выберет фигуристов, показавших высокие результаты как на чемпионате страны, так и на международных стартах, прежде всего, этапах Гран-при.

Когда Россия вернет себе максимальную квоту — три участника, тогда будут возвращены прежние правила отбора: чемпион России и серебряный призер автоматически получают места в сборной, а третьего участника добавляет федерация.

Ранее стало известно, что академия «Ангелы Плющенко» отчислила двукратную чемпионку России среди юниоров Елену Костылеву.