Фото: [ В Химках по президентской программе модернизировали одну из старейших в городе школ/Медиасток.рф ]

Повышение гарантированной части заработной платы педагогов не станет достаточной мерой для решения кадровой проблемы в российских школах. Даже при росте окладов профессия может остаться непривлекательной для молодых специалистов, если учителя продолжат работать с высокой нагрузкой и тратить значительную часть времени на заполнение отчетов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал доктор экономических наук, профессор МГУ Михаил Слипенчук.

По словам эксперта, для изменения ситуации необходим комплексный подход. Он должен включать не только достойную базовую оплату труда, но и сокращение количества рабочих обязанностей, а также уменьшение бюрократической нагрузки. Кроме того, педагогам важно обеспечить прозрачную систему дополнительных выплат, чтобы они понимали, за что и в каком размере получают надбавки.

Слипенчук подчеркнул, что увеличение оклада без пересмотра условий работы вряд ли поможет привлечь в школы необходимое количество молодых учителей. Если нагрузка останется прежней, а объем отчетности не сократится, финансовые изменения не смогут сделать профессию достаточно привлекательной для новых кадров.

Экономист отметил, что нехватка педагогов обусловлена сразу несколькими причинами. Помимо уровня заработка, на ситуацию влияют высокая загруженность учителей, общественный статус профессии и возрастной состав педагогического коллектива. Поэтому кадровый дефицит нельзя устранить исключительно за счет повышения зарплат.

При этом рост окладов может дать положительный результат в регионах, где проблема особенно остро связана с низкими доходами работников образования. Однако в масштабах всей страны одной этой меры будет недостаточно.

По мнению Слипенчука, устойчивые изменения возможны только при одновременном улучшении нескольких условий: учителя должны получать достойную оплату, иметь посильную рабочую нагрузку и быть освобождены от избыточной отчетности. Важной частью такой системы также должны стать понятные и прозрачные доплаты.

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