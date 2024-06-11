На воскресенском заводе по производству удобрений провели детский эко-квест

Мероприятие посвятили одновременно двум социально значимым праздникам — Международному дню защиты детей и Дню эколога.

«Это уже традиционное мероприятие, которое направлено на защиту экологии и окружающей среды. Через него мы стараемся донести до каждого человека, что окружающий мир необходимо оберегать. Для детей подготовлены станции, посвященные именно этому направлению. По итогу мероприятия каждый получит свою уникальную кепку, которую украсит сам», – рассказала заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» Яна Агеева.

Главная площадь на время проведения мероприятия превратилась в оборудованную станцию. Для ребят были подготовлены различные задания.

Так, юные воскресенцы бережно пересаживали растения, разгадывали сложные, но интересные головоломки, отвечали на тематические вопросы. Каждое задание способствовало пониманию ребят, как важно беречь окружающую среду. Организаторы в игровой форме объяснили, что каждый человек любого возраста может внести существенный вклад в развитие экосистемы.

Увлекательный мастер-класс стал финальной частью мероприятия. Ребята раскрасили кепки. Каждый головной убор получился оригинальным и эксклюзивным.