На «Зеленом заплыве» сап-серферов в оригинальных костюмах ждут ценные призы

Российский экологический оператор (РЭО) продолжает прием заявок на участие в мероприятии «Зеленый заплыв» на сап-бордах, которое пройдет 21 мая в Санкт-Петербурге в рамках Невского международного экологического конгресса 2025 года. Самые креативные костюмы участников будут отмечены наградами.

«Конгресс включает разнообразные активности для жителей города, и „Зеленый заплыв“ на сапах, организованный РЭО, одна из них. Мы приглашаем всех желающих старше 18 лет. Выбор сап-бордов не случаен: это экологичный вид водного спорта, идеально подходящий для активных людей, заботящихся об экологии. Наш партнер, „Фонтанка“, проведет конкурс на лучший „зеленый“ костюм. Жюри определит победителей в трех категориях: лучший „зеленый“ образ, самый экологичный костюм и номинация для команд родственников или друзей, выступающих в едином стиле. Главные призы три сап-доски, а также подарки от спонсоров», — сообщил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Участникам предстоит пройти дистанцию в семь километров на сапах по реке Смоленке: от набережной сквера Александра Володина до Уральского моста и обратно.

Регистрация бесплатная, но обязательная. Последний день подачи заявок 21 мая, 10:00 по московскому времени, или раньше, если количество участников достигнет лимита. Стартовый номер можно будет получить в день заплыва в специальной зоне, предъявив QR-код, который будет отправлен после регистрации. Для участия в конкурсе костюмов необходимо сделать фото в своем наряде со стартовым номером и отправить его в Телеграм по номеру +7 (921) 636-66-74 не позднее, чем за час до начала мероприятия. В сообщении необходимо указать имя и фамилию.

Сбор участников запланирован на 11:00, старт заплыва в 13:00, финиш в 16:00, а завершение мероприятия в 18:00. Сап-доску можно привезти с собой или арендовать на месте, указав это в регистрационной форме. Зарегистрироваться и принять участие можно по ссылке.