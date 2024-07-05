Наблюдения черных аистов участились в Подмосковье, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на данные фонда «Верховье».

Так, за последние два месяца эти птицы были замечены в Серпухове и Луховицах.

Черный аист — это крайне редкая птица, вид занесен в Красные книги России и Подмосковья как находящийся под угрозой исчезновения. Численность популяции этих пернатых напрямую зависит от состояния пойменных лесов.