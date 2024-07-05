Наблюдения черных аистов участились в Подмосковье
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Наблюдения черных аистов участились в Подмосковье, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на данные фонда «Верховье».
Так, за последние два месяца эти птицы были замечены в Серпухове и Луховицах.
Черный аист — это крайне редкая птица, вид занесен в Красные книги России и Подмосковья как находящийся под угрозой исчезновения. Численность популяции этих пернатых напрямую зависит от состояния пойменных лесов.
«Сразу несколько встреч позволяют надеяться на то, что популяция черных аистов в Подмосковье, как минимум, останется на прежнем уровне, а в идеале, возрастет», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.