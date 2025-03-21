Набор на программу по ЭЗЦ в Плехановском университете продолжат до 14 апреля

В университете РЭУ им. Плеханова решили увеличить срок подачи документов на образовательную программу, посвященную циркулярной экономике.

Регистрация на программу дополнительного профессионального образования, углубленно изучающую экономику замкнутого цикла, продлена до 14 апреля. Курс под названием «Проектирование и эксплуатация комплексов переработки отходов: от экотехнопарков до промышленных симбиозов» разработан, в том числе, при участии Российского экологического оператора.

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, наличие компетентных кадров является необходимым условием для формирования экономики замкнутого цикла. РЭО активно сотрудничает с университетами, создавая специализированные образовательные программы в этой сфере. В РЭУ им. Плеханова продолжается набор на одну из таких программ, дающей слушателям возможность освоить навыки создания комплексов утилизации отходов, экотехнопарков и аналогичных объектов.

Обучение будет проходить дистанционно, начало занятий намечено на 14 апреля 2025 года. Цена курса составляет 40 000 рублей, а его длительность — 72 академических часа.

Чтобы зарегистрироваться на курс, перейдите по ссылке.