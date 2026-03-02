Намибия планирует применять цифровой опыт России в сфере обращения с мусором

В столице Намибии Виндхуке состоялись деловые встречи между специалистами российского Министерства природных ресурсов и ППК «РЭО» и чиновниками городской администрации. В рамках диалога стороны обсудили варианты создания комплексной системы обращения с отходами и обменялись имеющимся опытом в данной сфере.

Намибийские официальные лица выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества и использовании российских технологических подходов. В число приоритетных направлений вошли получение энергии из отходов, компостирование, автоматизация сортировочных процессов, а также внедрение принципов расширенной ответственности производителей. Отдельный интерес местных экспертов вызвали российские цифровые решения для управления коммунальными отходами.

В пресс-службе РЭО отметили, что российские технологии в сфере переработки отходов обеспечивают замкнутый цикл — от этапа сбора и сепарации до термического обезвреживания с генерацией энергии и цифрового контроля всех стадий.

Во время визита российская делегация также посетила основные объекты системы обращения с отходами Виндхука, ознакомившись с организацией сбора, транспортировки и разделения мусора. По итогам переговоров участники договорились организовать серию экспертных онлайн-встреч для углублённой проработки возможных совместных проектов.