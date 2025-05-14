Наро-Фоминск готовится к масштабной уборке берегов водоемов

В Наро-Фоминском округе запланирована серия экологических мероприятий, направленных на очистку прибрежных зон от мусора.

Традиционно, подобные инициативы привлекают большое количество добровольцев, неравнодушных жителей, стремящихся сохранить красоту и здоровье окружающей среды.

Присоединиться к этим важным акциям можно по следующим адресам:

Акция «Чистый берег»

Дата: 16 мая

Место: Город Наро-Фоминск, в районе улицы Новикова, на небольшом пруду (географические координаты: 55.393618, 36.710507). Старт мероприятия в 10:00.

Всероссийская акция «Вода России»

Дата: 23 мая

Место: Деревня Шустиково, на пруду реки Крапивенка (начальная точка: 55.268458, 35.968706; конечная точка: 55.268523, 35.968903). Начало акции в 12:00.

Дата: 30 мая

Место: Деревня Юшково, на реке Десна (начальная точка: 55.544454, 36.986743; конечная точка: 55.443286, 36.984322). Точное время старта будет объявлено дополнительно.

Дата: 30 мая

Место: Деревня Волченки, у пруда (начальная точка: 55.212635, 36.269879; конечная точка: 55.316309, 36.240375). Время начала акции уточняется.