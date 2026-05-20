Наро-Фоминские школьники и заводчане устроили «генеральную уборку» на берегу реки «Нара»

В Наро‑Фоминске прошла экологическая акция «Живая река». Ученики школы № 9 и школы для детей с ОВЗ вместе с работниками завода «Турбодеталь» имени И. И. Соколовского очистили берег реки Нары от мусора.

Мероприятие — часть долгосрочной инициативы, которая реализуется в Наро‑Фоминском городском округе с 2017 года. Изначально акцию запустила ХК «Элинар», а сейчас к ней присоединились местные предприятия и школьники. Теперь уборка организована системно: за каждым участником закреплен свой участок, который нужно поддерживать в чистоте в течение сезона.

По словам Елены Павицкой, руководителя движения «Зеленый патруль», воспитание подрастающего поколения строится на конкретных делах, а не на разговорах. Эколог завода «Турбодеталь» Лилия Шипилина, участвующая в акции с момента ее основания, отметила, что коллектив предприятия с радостью помогает природе через участие в экологических мероприятиях.

В ходе уборки собрали множество мешков с отходами — банками, бутылками, картоном, фантиками и даже ржавыми мангалами. Школьники, принявшие участие в акции, получили сувениры на память и испытали чувство удовлетворения от проделанной работы.