Народный фронт назвал захламленный лес в Удмуртии пороховой бочкой

В Удмуртии на фоне действия особого противопожарного режима обострилась проблема стихийных свалок. Один из ярких примеров — крупная несанкционированная свалка в лесу возле деревни Мари-Возжай в Граховском районе, которую местные жители обнаружили после схода снега. Среди отходов — старая мебель, ветки, мешки со строительными материалами и прочий мусор, передает портал UDM.AIF.RU .

В Народном фронте назвали захламленный лес в пожароопасный период пороховой бочкой и призвали жителей присылать фотографии и координаты стихийных свалок. Первый заместитель главы администрации Граховского района по строительству и ЖКХ Андрей Соловьев признал проблему и предположил, что большую часть строительного мусора, скорее всего, вывезли из соседнего Татарстана, поскольку подобных строек в районе не велось. По его словам, недобросовестные граждане предпочитают избавляться от отходов в лесах, так как полигоны принимают их платно, а теперь ликвидация свалки ляжет на районный бюджет при стоимости утилизации около пяти тысяч рублей за тонну.

Соловьев добавил, что это не единичный случай: зимой в районе выявили четыре нелегальные свалки биологических отходов, привлекавшие диких животных и грозившие распространением опасных заболеваний. Кроме того, он раскритиковал мусорную реформу, заявив, что закон работает в интересах регионального оператора, а содержание и обслуживание контейнерных площадок, включая дезинфекцию и уборку снега, легло на плечи администрации без соответствующего бюджетного финансирования.

Министр природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова сообщила, что с прошлого года регионы получили право направлять целевые средства на обустройство контейнерных площадок. Все поступления от экологических штрафов и платежей за вред окружающей среде теперь идут исключительно на природоохранные цели. Минприроды России уже согласовывает план мероприятий на 2026–2028 годы: за счет «зеленых» платежей в Алнашском, Кизнерском и Можгинском районах создадут новые контейнерные площадки, а также разработают проекты ликвидации крупных свалок в Вавожском и Граховском районах и подготовят документацию по рекультивации земель в Кизнерском районе.

Тем временем на территории всей Удмуртии продолжает действовать особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить костры, жечь сухую траву и оставлять промасленные материалы. Охотникам запрещено использовать горючие пыжи. Лесные инспекторы патрулируют уязвимые участки, за обстановкой следят 21 камера видеонаблюдения. При ухудшении ситуации возможно ограничение на пребывание в лесах. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности составляют для граждан 40–50 тысяч рублей, для должностных лиц — 60–90 тысяч, для юридических — от 600 тысяч до миллиона рублей.