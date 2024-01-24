Нарушителей режима особой охраны в озерном заказнике установят в Московской области

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области проводят контрольные мероприятия на фоне выявленного факта нарушения режима особой охраны в заказнике регионального значения «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Озерный заказник расположен на землях городских округов Химки и Дмитровский. Ранее местный житель сообщил в администрацию округа, что он обнаружил в заказнике каркасное строение и признаки незаконной вырубки.

«В ходе проверки информация подтвердилась. На территории заказника, вблизи деревни Мышецкое городского округа Химки обнаружено каркасное сооружение, а также наколотые дрова», — уточнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, данные о нарушении режима особой охраны ООПТ направили в УМВД России по городскому округу Химки для выявления нарушителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.