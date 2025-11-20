Научно-технический совет РЭО объявил об открытии сбора предложений

Российский экологический оператор призывает заинтересованные стороны принять активное участие, предлагая свои идеи, тематические исследования и необходимые материалы через специализированную онлайн-платформу, размещенную на веб-сайте РЭО.

В пресс-службе РЭО подчеркнули, что расширение экспертного сообщества вокруг НТС является приоритетной задачей. Компания стремится привлечь как можно больше квалифицированных специалистов к процессу определения основных направлений работы. Полученные предложения помогут определить актуальные потребности отрасли и сосредоточить усилия на наиболее важных вопросах.

С помощью онлайн-формы участники могут выбрать одно из направлений деятельности НТС и подробно изложить свою тему, предложить технологическое решение или определить вопрос для обсуждения. Также предусмотрена возможность прикрепления дополнительных документов, которые помогут экспертам в процессе рассмотрения. Все полученные заявки будут внимательно проанализированы совместно с авторами.

В 2025 году РЭО обновил состав НТС и утвердил шесть ключевых направлений его работы: технологии термической обработки и утилизации промышленных отходов (III–V классов опасности); технологии биологической обработки и утилизации аналогичных отходов; технологии переработки и повторного использования вторичных ресурсов; технологическое обеспечение и импортозамещение в области обращения с отходами (III–V классов опасности); нормативно-правовое и техническое регулирование обращения с отходами (III–V классов опасности); развитие принципов циклической экономики.

По каждому из этих направлений были проведены начальные совещания, на которых были избраны руководители и утвержден порядок разработки плана работы на 2026 год.

«Во главе направлений НТС стоят признанные эксперты, обладающие многолетним опытом работы в данной области, – отметил Сергей Егоршев, ответственный секретарь НТС и советник генерального директора РЭО по экологическому мониторингу и научно-техническому развитию. – Впервые в структуре совета появились отдельные направления, посвященные термической и биологической переработке отходов. Это позволит более глубоко изучить эти технологические области и расширить применение наиболее эффективных решений».

Руководителями направлений стали Владимир Паршуков, Алексей Ломтев, Григорий Свердлик, Надежда Михайлова, Анна Ощепкова и Елена Семилетова.

НТС является консультативным органом РЭО, отвечающим за экспертную оценку технологий и научно-технических разработок в сфере обращения с отходами. Совет помогает компании выявлять наиболее эффективные решения, в том числе те, которые могут заменить импортные аналоги.